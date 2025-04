Calciomercato Inter torna di moda Gustavo Sà | l’agente incontra i nerazzurri e non solo! Il prezzo può essere un affare

torna di moda per il Calciomercato Inter il nome di Gustavo Sà, accostato ai nerazzurri già negli scorsi mesi. La stella del Famalicão resta nel mirino del club di Viale della Liberazione: come raccontato da Tuttosport, l'agente del calciatore portoghese ha anche incontrato i dirigenti della beneamata. Non manca la concorrenza per lui, anche dalla Serie A.Calciomercato Inter – «Un discorso che sostanzialmente vale anche, in un ruolo diverso, per Gustavo Sá, fantasista del Famalicão e nuova stellina del calcio portoghese. l'agente del calciatore, in forza all'agenzia SoccerSoul, pure lui a San Siro in occasione del derby, ha incontrato in questi giorni la dirigenza dell'Inter, ma anche quella di Como, Atalanta e Fiorentina, in un tour italiano dove il procuratore ha informato i possibili acquirenti su costo del cartellino – una decina di milioni di milioni a salire – oltre ai desiderata del ragazzo, voglioso di intraprendere presto una nuova sfida professionale.

