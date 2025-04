Calciomercato.it - Calciomercato: hanno preso Nico Williams, sarà il colpo dell’estate

Leggi su Calciomercato.it

Il giocatore spagnolo è sempre più vicino a lasciare l’Athletic Bilbao. Un club sarebbe pronto a pagare una cifra importante per il classe 2002L’Athletic Bilbao potrebbe salutarenel prossimo. I baschi fino ad oggisempre resistito alle offerte arrivate per il classe 2002. Nonostante una clausola rescissoria fissata a 58 milioni, nessuna squadra è arrivata a questa cifra e le proposte sono state respinte dal club spagnolo. La scorsa estate sembrava praticamente fatta per il trasferimento al Barcellona. Poi i problemi dei blaugranafatto saltare tutto.il(Lapresse) –.itOra, però, l’addio diall’Athletic sembra essere questioni di mesi. Il club basco ha la consapevolezza che difficilmente riuscirà a trattenere il suo talento anche la prossima stagione.