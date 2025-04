Cagliari tutti promossi al concorso docenti ma l’esame è da rifare per un errore della commissione

tutti promossi, ma la prova è da rifare. Succede in Sardegna, dove un errore della commissione ha trasformato in un incubo la prova orale del concorso Pnrr per docenti della scuola elementare. Il 28 marzo, a Cagliari, si è svolto il primo turno delle prove orali per il concorso nazionale destinato agli insegnanti, con otto candidati convocati e sette presenti. tutti hanno superato la prova, alcuni con punteggi anche molto alti. Tuttavia, la procedura si è rivelata scorretta e la prova è stata annullata. Nel decreto di annullamento, visionato da Open, l’Ufficio scolastico regionale (Usr) parla di «irregolarità nella somministrazione del quesito».Cosa prevede il regolamento e cosa è andato stortoSecondo il regolamento, ogni candidato deve estrarre una domanda a caso tra una serie di quesiti sigillati in busta chiusa, preparati in numero triplo rispetto ai partecipanti. Leggi su Open.online , ma la prova è da. Succede in Sardegna, dove unha trasformato in un incubo la prova orale delPnrr perscuola elementare. Il 28 marzo, a, si è svolto il primo turno delle prove orali per ilnazionale destinato agli insegnanti, con otto candidati convocati e sette presenti.hanno superato la prova, alcuni con punteggi anche molto alti. Tuttavia, la procedura si è rivelata scorretta e la prova è stata annullata. Nel decreto di annullamento, visionato da Open, l’Ufficio scolastico regionale (Usr) parla di «irregolarità nella somministrazione del quesito».Cosa prevede il regolamento e cosa è andato stortoSecondo il regolamento, ogni candidato deve estrarre una domanda a caso tra una serie di quesiti sigillati in busta chiusa, preparati in numero triplo rispetto ai partecipanti.

