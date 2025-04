Cadavere trovato in mare incastrato tra gli scogli mistero sull’identità

mistero l'identità del Cadavere trovato incastrato fra gli scogli a San Mauro mare davanti al Bagno Delio. Lo ha notato un pescatore poco dopo le 19 fra gli scogli stessi e immediatamente ha dato l'allarme. Sul posto sono arrivati gli uomini della capitaneria di porto di Cesenatico per verificare che cosa potesse essere ciò che era stato notato dal pescatore. Il personale della Capitaneria di Porto di Cesenatico ha così scoperto che si trattava del Cadavere di un uomo, probabilmente morto da settimane e forse da mesi, rimasto incastrato fra gli scogli e del quale nessuno si era mai accorto. Eppure anche in inverno la spiaggia è molto frequentata durante il giorno da chi va a fare camminate e passeggiate. Addosso nessun documento Un corpo quasi irriconoscibile ed è per questo che si pensa sia arrivato negli ultimi tempi oppure lì da tanto.

