Napolipiu.com - Buongiorno si racconta: «Napoli è casa, Conte ci trasmette la cazzimma. Amo la città e la sua gente»

Alessandro, difensore del Napoli, è stato il protagonista dell'ultimo episodio del Q&A di Betsson Sport, raccontando curiosità sulla sua vita dentro e fuori dal campo, il suo rapporto con la città e il modo in cui si prepara alle partite.«Mi definirei una persona determinata, che dà sempre il massimo impegno in tutto ciò che fa» ha esordito. Sul piano musicale, il centrale azzurro ha svelato una nuova passione nata proprio con il trasferimento in Campania: «Mi piacciono il reggaeton e il rap. Da quando sono arrivato a Napoli ho iniziato ad ascoltare più spesso Geolier, che mi piace molto».La musica, spiega, è una componente fondamentale della sua routine prepartita:«Ascolto sempre musica per entrare nella giusta mentalità, soprattutto durante il tragitto verso lo stadio.