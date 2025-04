Brignone notte tranquilla dopo l’operazione alla gamba | da oggi inizia la fisioterapia

Leggi su Ilfaroonline.it

l’incidente di ieri in pista e l’intervento, Federica“ha passato unapresso la Clinica La Madonnina di Milano. La Commissione medica Fisi che l’ha visitata stamattina è soddisfatta per il decorso post operatorio, nel corso della giornata la campionessa valdostana comincerà laassistita”. Così la Fisi in una nota sulle condizioni dell’azzurra.è stata operata ierisinistrala frattura scomposta di tibia e perone riportata nella caduta nei campionati italiani di gigante all’Alpe Lusia, in provincia di Trento. L’azzurra, trionfatrice nella Coppa del Mondo 2024-2025, è stata trasporta prima in elicottero in ospedale a Trento.gli esami che hanno evidenziato l’entità dell’infortunio, l’atleta ha quindi raggiunto la clinica La Madonnina di Milano dove è stata operata.