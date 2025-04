Thesocialpost.it - Brignone, intervento riuscito: si vola (forse) verso Milano Cortina 2026. I tempi di recupero

Dopo un infortunio arrivato proprio nel pieno della sua carriera, Federicanon si arrende. Archiviata la recente vittoria in Coppa del Mondo, ora la fuoriclasse azzurra guarda con determinazione al suo prossimo grande traguardo: i Giochi Invernali di. L’obiettivo è chiaro: tornare in pista da protagonista e conquistare, magari proprio in casa, quella medaglia olimpica che rappresenterebbe il coronamento perfetto di una carriera già leggendaria.La caduta e l’immediato non hanno scalfito la sua determinazione. Come comunicato dalla federazione sportiva, dopo l’operazione effettuata presso la clinica La Madonnina di, la sciatrice inizierà un percorso di fisioterapia assistita. Le prossime settimane saranno cruciali per definire con più precisione idi, ma l’orizzonte è già tracciato: il ritorno in gara, con lo sguardo puntatol’appuntamento olimpico del