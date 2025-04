Boxe Pesi Massimi | Vianello contro Richard Torrez programma e diretta tv

Vianello affronterà Richard Torrez Jr. nel main event della riunione pugilistica dei Pesi Massimi programmata a Las Vegas. Il match andrà in scena alle ore 03.30 italiane del 6 aprile e sarà trasmesso in diretta su Rai2. La replica sarà disponibile alle ore 22.30 su RaiSport.“La Federazione è lieta di aver contribuito alla definizione degli accordi tra Top Rank e Rai, necessari per la trasmissione in diretta su Rai 2 della riunione pugilistica programmata a Las Vegas sabato 5 aprile che avra’ come main event l’incontro dei Pesi Massimi Guido Vianello vs Richard Torrez Jr. Una conferma dell’ottimo e consolidato rapporto con Rai, avviato e curato dal Consigliere Federale Andrea Locatelli e dall’Ufficio Comunicazione e Marketing. Il Presidente Flavio D’Ambrosi e tutto il Consiglio Federale ringraziano la Rai per la sensibilità dimostrata ancora una volta verso il mondo della Boxe“, ha fatto sapere la Federazione Italiana Pesistica attraverso un comunicato ufficiale. Leggi su Sportface.it Nella notte tra sabato 5 e domenica 6 aprile, GuidoaffronteràJr. nel main event della riunione pugilistica deita a Las Vegas. Il match andrà in scena alle ore 03.30 italiane del 6 aprile e sarà trasmesso insu Rai2. La replica sarà disponibile alle ore 22.30 su RaiSport.“La Federazione è lieta di aver contribuito alla definizione degli accordi tra Top Rank e Rai, necessari per la trasmissione insu Rai 2 della riunione pugilisticata a Las Vegas sabato 5 aprile che avra’ come main event l’indeiGuidovsJr. Una conferma dell’ottimo e consolidato rapporto con Rai, avviato e curato dal Consigliere Federale Andrea Locatelli e dall’Ufficio Comunicazione e Marketing. Il Presidente Flavio D’Ambrosi e tutto il Consiglio Federale ringraziano la Rai per la sensibilità dimostrata ancora una volta verso il mondo della“, ha fatto sapere la Federazione Italianastica attraverso un comunicato ufficiale.

Boxe, il massimo romano Guido Vianello sfida Jake Paul: “Se ora vuole scalare le classifiche io sono pronto”. Boxe, Vianello domina il gigante Makhmudov e ora può pensare in grande. Guido Vianello, il pugile romano che fa sognare all'Italia il titolo mondiale dei pesi massimi. Boxe, Guido Vianello trionfa in Canada: «Ora voglio un mondiale in Italia». Boxe, “il gladiatore” Vianello lancia la sfida: “Pronto a battere Dubois”. 16 i Boxer Italiani nelle Classifiche WBC di Luglio 2024. Ne parlano su altre fonti

Dove vedere in tv Vianello-Torrez: orario, programma, streaming - Prosegue il conto alla rovescia in vista dell'incontro dei pesi massimi tra Guido Vianello e Richard Torrez Jr, in programma nella notte italiana tra ... (oasport.it)

Boxe, Guido Vianello sfida Torrez Jr per continuare a sognare il Mondiale - "Secondo me un anno a partire da ora ed io combatterò per un titolo mondiale. Credo ancora due match e poi avrò l'occasione". Era il 22 ottobre 2024 ... (oasport.it)

Morto a 76 anni il campione di boxe dei pesi massimi George Foreman - George Foreman divenne campione del mondo dei pesi massimi a 20 anni, per poi perdere la cintura contro Muhammad Ali nell'incontro forse più memorabile della storia della boxe ... (msn.com)