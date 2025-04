Bortuzzo Lulù Selassie dopo la condanna per stalking | Toccato il fondo ma cammino a testa alta

Toccato il fondo della disperazione", con queste parole Lucrezia Selassié ha rotto il silenzio su Instagram dopo la condanna con pena sospesa a un anno e otto mesi per stalking nei confronti di Manuel Bortuzzo, campione di nuoto paralimpico. La sedicente principessa etiope, per la prima volta dopo essere stata accusata, è .L'articolo Bortuzzo, Lulù Selassie dopo la condanna per stalking: "Toccato il fondo, ma cammino a testa alta" proviene da Webmagazine24.

