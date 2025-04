Borse Ue ancora in calo per i dazi Usa

calo, appesantita dalle banche. Il primo indice Ftse Mib cede lFtse Mib cede l'1 punti. Nel listino principale scivola Mps (-6,2%). In rosso anche Bper (-3,1) e Unicredit (-2,7%). Anche le altre Borse europee avviano la seduta nuovamente in calo, in scia con l'Asia e Wall Street. Sui mercati non si allenta il timore per gli effetti dei dazi decisi da Trump, mentre si guarda all'ipotesi di negoziati. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 9.40 La Borsa di Milano apre in forte, appesantita dalle banche. Il primo indice Ftse Mib cede lFtse Mib cede l'1 punti. Nel listino principale scivola Mps (-6,2%). In rosso anche Bper (-3,1) e Unicredit (-2,7%). Anche le altreeuropee avviano la seduta nuovamente in, in scia con l'Asia e Wall Street. Sui mercati non si allenta il timore per gli effetti deidecisi da Trump, mentre si guarda all'ipotesi di negoziati.

Borse Ue ancora in ribasso su effetto dazi. Dazi, per il Giappone è 'crisi nazionale'. L'Europa apre negativa, Francoforte -0,60% - Il mondo si misura con i dazi americani: un tonfo simile solo durante il Covid. Torna la calma sulle Borse Ue in attesa del D-Day, Milano chiude a +1,3%. Oro sempre al top. Auto, a febbraio ancora in calo le vendite in Ue (-3,4%). Borse oggi in diretta | Piazza Affari chiude in netto rialzo (+1%) spinta dalle banche. Pirelli in fondo al listino. La guerra del vino Usa-Ue agita le Borse, a Milano (-0,8%) va ko Campari. WS -1,3%. Ne parlano su altre fonti

