Borse Milano crolla come l’11 settembre L’affondo a – 75 per cento

A Piazza Affari l’indice Ftse Mib ha toccato in giornata una flessione di oltre il 7,5%. Un calo pari a quello del giorno dell’attacco alle Torri Gemelle2001. L’indice ha registrato negli anni le dieci sedute peggiori: il 24 giugno del 2016, in occasione del post referendum della Brexit, con un calo del 12,48%. Il 6 ottobre 2008, con il fallimento Lehman Brothers e una flessione dell’8,24%. In occasione delsi scese fino al 7,57%. A metà seduta oggi l’indice Ftse Mib cede il 7,1% a 34.418 punti, bruciando 61 miliardi di capitalizzazione. A Piazza Affari il conto sono le banche. Mps, Banco Bpm e Popolare di Sondrio che perdono oltre%. Pesanti anche Unicredit e Mediolanum (-10%), Mediobanca e Intesa (-9%). Nel listino principale sono in profondo rosso Iveco (-11,8%), Leonardo (-11,4%), Azimut (-11,3%).