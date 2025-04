Borse europee in forte calo | impatti dei dazi e inflazione preoccupano i mercati

Borse europee sono pesanti mentre si valutano gli impatti dei dazi sull'economia globale e le prospettive di un aumento dell'inflazione. In rosso i future di Wall Street, dopo il tonfo della vigilia. Lo Stoxx 600 cede il 2%, ai minimi da gennaio. L'indice che raccoglie 600 delle principali capitalizzazioni europee, secondo Bloomberg, si avvia verso la peggiore settimana dal 2022, con un calo del 5%. Milano lascia sul terreno il 3,7%, Madrid (-3,1%), Francoforte (-2%), Parigi (-1,6%) e Londra (-1,4%). Sul fronte valutario il dollaro si stabilizza sulle principali valute estere. L'euro scende a 1,0996 sul biglietto verde.

