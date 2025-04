Borsa | Milano in picchiata a -5% banche in profondo rosso

Borsa di Milano in picchiata con il Ftse Mib che cede il 5% a 35.237 punti. A Piazza Affari sprofondano le banche con Mps, Unicredit e Bper che lasciano sul terreno oltre il 9%. Male anche Banco Bpm, Popolare Sondrio e Intesa, in flessione dell'8 per cento.

