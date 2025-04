Borsa di Milano in calo | banche e spread pesano sui listini europei

Borsa di Milano (-1,7%) rallenta, in linea con gli altri listini europei con i timori per l'impatto dei dazi sulla crescita economica globale. A Piazza Affari pesa il nuovo tonfo delle banche. Lo spread tra Btp e Bund sale a 115 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,72%. Nel listino principale scivolano Bper (-4,8%), Mps e Unicredit (-4,2%), Popolare Sondrio (-4,1%). Vendite anche su Banco Bpm (-4%) e Intesa (-3,5%). In rosso Tim (-2,9%) e Leonardo (-2,6%). Male Generali (-2,7%) e Unipol (-2,5%). Male Iveco (-3,6%), Stellantis (-1,7%) e Pirelli (-1,1%). In controtendenza Campari (+1,6%), Amplifon (+1,3%), Terna e Snam (+1,2%). Quotidiano.net - Borsa di Milano in calo: banche e spread pesano sui listini europei Leggi su Quotidiano.net Ladi(-1,7%) rallenta, in linea con gli altricon i timori per l'impatto dei dazi sulla crescita economica globale. A Piazza Affari pesa il nuovo tonfo delle. Lotra Btp e Bund sale a 115 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,72%. Nel listino principale scivolano Bper (-4,8%), Mps e Unicredit (-4,2%), Popolare Sondrio (-4,1%). Vendite anche su Banco Bpm (-4%) e Intesa (-3,5%). In rosso Tim (-2,9%) e Leonardo (-2,6%). Male Generali (-2,7%) e Unipol (-2,5%). Male Iveco (-3,6%), Stellantis (-1,7%) e Pirelli (-1,1%). In controtendenza Campari (+1,6%), Amplifon (+1,3%), Terna e Snam (+1,2%).

Borsa: Milano apre in calo dell'1,16%, pesano le banche. Borsa di Milano in calo: banche e spread pesano sui listini europei. Borsa: Milano apre in calo del 2,12%, scivolano le banche. Borsa: Milano apre in calo del 2,12%, scivolano le banche. Borse, Europa ancora in calo dopo il giovedì nero post dazi. A Milano sell-off banche, tonfo Mps. Borsa: Milano apre in calo dell'1,16%, pesano le banche. Ne parlano su altre fonti

Borsa: Milano apre in calo dell'1,16%, pesano le banche - La Borsa di Milano apre in calo, appesantita dalle banche. Il primo indice Ftse Mib cede l'1,16% a 36.639 punti. Nel listino principale scivola Mps (-6,2%). In rosso anche Bper (-3,1%) e Unicredit (-2 ... (ansa.it)

Borsa: Milano apre in calo del 2,12%, scivolano le banche - La Borsa di Milano apre in forte calo. Il primo indice Ftse Mib cede il 2,12% a 37.640 punti. A Piazza Affari scivola Prysmian (-4,4%), in flessione anche le banche. (ANSA). (ANSA) ... (ansa.it)

Borsa Milano in calo, pesa attesa annuncio dazi Usa, giù banche, ciclici - MILANO (Reuters) - Seduta di vendite a Piazza Affari in una giornata dove gli investitori preferiscono non prendere posizione in attesa dell'annuncio di Donald Trump sui dazi che avverrà a mercati eur ... (msn.com)