Bonifiche Sin Sir apuano | polemiche sui finanziamenti destinati solo a Massa

Bonifiche e la ripubblicizzazione del servizio idrico fa richiesta di accesso agli atti dopo le dichiarazioni dell’onorevole Andrea Barabotti in merito all’annuncio di "finanziamenti per le Bonifiche del Sin Sir apuano destinati solo al Comune di Massa". La dichiarazione che è saltata all’occhio, pronunciata dall’onorevole è "Con risorse limitate era indispensabile fare scelte oculate, privilegiando la destinazione dei fondi là dove le progettazioni sono avanzate e gli interventi realizzabili". "Cosa significa – scrivono alla sindaca – che a Massa le progettazioni sono più avanzate che a Carrara? Quali sono le motivazioni reali? Le domandiamo se il Comune di Carrara abbia fatto tutto ciò che era nelle proprie possibilità per avere i fondi dal Ministero competente affinché si potesse dare avvio ai lavori. Lanazione.it - Bonifiche Sin Sir apuano: polemiche sui finanziamenti destinati solo a Massa Leggi su Lanazione.it Il coordinamento dei comitati e delle associazioni per la depurazione, lee la ripubblicizzazione del servizio idrico fa richiesta di accesso agli atti dopo le dichiarazioni dell’onorevole Andrea Barabotti in merito all’annuncio di "per ledel Sin Siral Comune di". La dichiarazione che è saltata all’occhio, pronunciata dall’onorevole è "Con risorse limitate era indispensabile fare scelte oculate, privilegiando la destinazione dei fondi là dove le progettazioni sono avanzate e gli interventi realizzabili". "Cosa significa – scrivono alla sindaca – che ale progettazioni sono più avanzate che a Carrara? Quali sono le motivazioni reali? Le domandiamo se il Comune di Carrara abbia fatto tutto ciò che era nelle proprie possibilità per avere i fondi dal Ministero competente affinché si potesse dare avvio ai lavori.

Bonifiche Sin Sir apuano: polemiche sui finanziamenti destinati solo a Massa. Bonifiche Sin/Sir, gli ambientalisti frenano gli entusiasmi: «Soldi a Massa e non a Carrara. Il tema non abbia colore politico. 24milioni per bonificare i siti Sin/Sir di Massa. Bonifiche, comitati all’attacco: "La salute e l’ambiente non hanno colore politico". È partita la bonifica del Sin-Sir di Massa e Carrara, un’opera attesa da decenni. Bonifiche, Barabotti ai comitati: «Con risorse limitate indispensabile fare scelte oculate. Stop campanilismi. Ne parlano su altre fonti

Bonifiche Sin/Sir, gli ambientalisti frenano gli entusiasmi: «Soldi a Massa e non a Carrara. Il tema non abbia colore politico» - MASSA-CARRARA – «L'entusiasmo manifestato dal deputato massese della Lega Andrea Barabotti in occasione dello stanziamento di oltre 36 milioni di euro per le bonifiche del Sin/Sir apuano, da lui salut ... (msn.com)

Bonifiche, comitati all’attacco: "La salute e l’ambiente non hanno colore politico" - Criticata la scelta di destinare finanziamenti a Massa, lasciando fuori la vicina Carrara. Stoccata anche per il deputato Barabotti: "Lavori finiti il 31 marzo 2026? É molto ottimista". (msn.com)

24milioni per bonificare i siti Sin/Sir di Massa - L’annuncio arriva dall’onorevole leghista Andrea Barabotti che parla di un lavoro in sinergia tra governo centrale e amministrazione massese ... (noitv.it)