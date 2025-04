Bologna-Napoli Stellini sfida Italiano | le probabili formazioni

Lunedì sera alle 20:45, allo stadio "Dall'Ara", il Bologna ospiterà il Napoli per una sfida ad alta quota che sarà trasmessa su Dazn. A dirigere l'incontro sarà Massa di Imperia, coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio, quarto uomo Sacchi, Var Marini e Avar Abisso.Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Vincenzo Italiano confermerà il suo Bologna con il 4-2-3-1 che ha ben figurato nelle ultime settimane. A destra Holm prenderà il posto fisso sull'esterno, mentre Orsolini sarà confermato nel tridente offensivo. In avanti agirà Dallinga come terminale offensivo, supportato da Odgaard e Ndoye.La probabile formazione del Bologna:(4-2-3-1) Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga.

Bologna-Napoli, è sfida tra Italiano e Conte. Bologna-Napoli: niente conferenza per Conte, Stellini parlerà nel prepartita. Squalifica per Conte, Stellini guida il Napoli contro il Bologna: record positivo per il vice. Napoli, Conte squalificato, Stellini al comando: il club spera nel trend favorevole. Lunedì a Bologna il Napoli potrebbe presentarsi al completo. Incredibile ma possibile. Verso Bologna-Napoli, il calcio estetico di Italiano contro il cinismo di Conte.

