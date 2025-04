Panorama.it - Bologna crocevia dello scudetto

Lopassa dal Dall’Ara e non sarà una passeggiata di salute, né per Antonio Conte che ci va subito e nemmeno per Simone Inzaghi, atteso dalnella domenica di Pasqua. Incastrato i ritorni contro il Bayern Monaco in Champions League e il Milan in Coppa Italia. Insomma, un inferno per i nerazzurri ma un passaggio da mal di testa anche per i partenopei che si sono condannati ad avere margini d’errore ridotti a causa della lunga striscia di pareggio di febbraio e marzo. La volata per il titolo passa dae dalla squadra di Vincenzo Italiano: non una buona notizia, considerato che i felsinei stanno volando, inseguono uno storico ritorno nell’Europa dei grandi ed esprimono in questo momento il calcio più bello e redditizio della Serie A.Ilviene da cinque vittorie di fila in campionato, recupero con il Milan compreso, e con in mezzo la caduta di Parma è in striscia di risultati positivi da 12 giornate.