Bioeconomia circolare Vito Grassi Graded | Innovazione e nuova cultura d’impresa guidano la trasformazione delle Pmi

“Larappresenta un motore di crescita per il Mezzogiorno:e sostenibilità stanno guidando laeconomica di moltissime realtà produttive, soprattutto grazie alla diffusione di una. Quasi un quartoattività del Sud utilizza risorse biologiche, riciclando anche gli scarti, nelle proprie produzioni e si sta preoccupando di essere energeticamente indipendente puntando su biogas e biometano”. Ad affermarlo è, ad die presidente di ALuiss, intervenendo, presso il Dipartimento di Economia dell’Università Vanvitelli, alla tavola rotonda organizzata dal Cluster SPRING con il supporto del progetto europeo BIOLOC. “Le pratiche “bio” non solo favoriscono la crescita economica locale – argomenta-, ma stimolano anche l’e il rafforzamentofiliere, creando un ecosistema imprenditoriale dinamico e competitivo nel Mezzogiorno , generando un esempio virtuoso che contribuisce in maniera determinante alla crescita di uno dei pilastri dell’economia italiana e dell’export.