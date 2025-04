Bergamonews.it - BikeUP2025, Confartigianato Bergamo incontra la modalità sostenibile e lo sport

Leggi su Bergamonews.it

Impreseè protagonista dell’undicesima edizione di BikeUP, Fiera internazionale delle e-bike, del cicloturismo e della mobilità elettrica leggera, che si terrà a, sul Sentierone, da venerdì 11 a domenica 13 aprile.Un evento di rilevanza internazionale che offre l’occasione di conoscere le ultime novità in materia di mobilità, turismo attivo e innovazione tecnologica.In questo contesto dinamico e ricco di stimoli,Impresesarà presente con un proprio stand espositivo situato nell’area C13, realizzato in collaborazione conNazionale e caratterizzato dal logo del nuovo progetto.Si tratta di una nuova iniziativa nata per dare voce e rappresentanza agli artigiani e alle piccole imprese che operano nel mondo dello, un settore in continua evoluzione, sempre più attento alla qualità dei prodotti, alla sostenibilità ambientale e all’innovazione.