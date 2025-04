Biblioteca popolare Un appello al sindaco

Biblioteca popolare". A rivolgersi direttamente al sindaco di Lucca, Mario Pardini, è l’Associazione quartiere San Concordio, che da oltre dieci anni ha in custodia - grazie a una convenzione più volte rinnovata - la villa Liberty di via Urbiciani, divenuta nel tempo casa di realtà e iniziative di stampo sociale e culturale. Al momento, infatti, l’incontro dei volontari con l’assessore al patrimonio Moreno Bruni non sembra aver cambiato le carte in tavola: l’associazione potrà finire le attività già programmate ma dovrà lasciare l’immobile entro la fine di giugno, mentre gli utenti della sala studio potranno ‘trasferirsi’ nei nuovi spazi che sorgeranno nella Piazza Coperta. Lanazione.it - Biblioteca popolare. Un appello al sindaco Leggi su Lanazione.it "L’apertura di una succursale dell’Agorà nella Piazza Coperta non può essere il pretesto per mettere la parola fine a un’esperienza di partecipazione come quella della". A rivolgersi direttamente aldi Lucca, Mario Pardini, è l’Associazione quartiere San Concordio, che da oltre dieci anni ha in custodia - grazie a una convenzione più volte rinnovata - la villa Liberty di via Urbiciani, divenuta nel tempo casa di realtà e iniziative di stampo sociale e culturale. Al momento, infatti, l’incontro dei volontari con l’assessore al patrimonio Moreno Bruni non sembra aver cambiato le carte in tavola: l’associazione potrà finire le attività già programmate ma dovrà lasciare l’immobile entro la fine di giugno, mentre gli utenti della sala studio potranno ‘trasferirsi’ nei nuovi spazi che sorgeranno nella Piazza Coperta.

Biblioteca popolare. Un appello al sindaco. Lucca, chi ha paura della Biblioteca Popolare?. In uno spazio comunale abbandonato di Villa Gordiani nascerà la nuova sede del Bam. "RiGiochiamo": riparte la raccolta di attrezzatura sportiva per famiglie bisognose. Ferrara in Movimento: “Appello alla città per la difesa delle biblioteche” Firma anche tu…. Cittadini senza medico di base. Appello del sindaco alla Regione: "L’ambulatorio non è la soluzione". Ne parlano su altre fonti

Biblioteca popolare. Un appello al sindaco - "L’apertura di una succursale dell’Agorà nella Piazza Coperta non può essere il pretesto per mettere la parola fine a un’esperienza di partecipazione come quella della biblioteca popolare". A rivolg ... (msn.com)

Biblioteca Popolare, raccolta firme e assemblea aperta contro lo sfratto - Parte la mobilitazione per salvare l'esperienza decennale nel quartiere. Sostegno anche dal Comitato Per San Concordio ... (luccaindiretta.it)

Biblioteca popolare sotto sfratto: "Tre mesi per lasciare i locali" - La concessione che aveva l’Assocazione del quartiere San Concordio è scaduta lo scorso 31 dicembre. L’ex presidente Santi: "Non si può cancellare in questo modo un impegno ultra decennale per il terri ... (msn.com)