Benessere dei cittadini Firenze al primo posto in Italia

Firenze, 4 aprile 2025 – E' Firenze la città metropolitana Italiana che nel 2024 è stata capace di generare il più alto livello di 'valore pubblico', vale a dire Benessere sociale, economico, ambientale, sanitario e istituzionale a favore di cittadini, imprese e altri portatori di interesse. La città toscana fa un balzo di tre posizioni, scalzando dalla prima piazza Milano che comunque resta prima per valore economico generato. Al secondo e terzo posto, Bologna e Venezia. Il capoluogo emiliano è sul gradino più alto del podio nella categoria che misura l'impatto sociale. E' quanto emerge dalla nuova edizione dell'indagine del Centro di ricerca sul valore pubblico (Cervap) dell'Università di Ferrara, da quest'anno condotta in collaborazione con la Città Metropolitana di Bologna nell'ambito del progetto 'Città metropolitane a confronto'. Lanazione.it - Benessere dei cittadini, Firenze al primo posto in Italia Leggi su Lanazione.it , 4 aprile 2025 – E'la città metropolitanana che nel 2024 è stata capace di generare il più alto livello di 'valore pubblico', vale a diresociale, economico, ambientale, sanitario e istituzionale a favore di, imprese e altri portatori di interesse. La città toscana fa un balzo di tre posizioni, scalzando dalla prima piazza Milano che comunque resta prima per valore economico generato. Al secondo e terzo, Bologna e Venezia. Il capoluogo emiliano è sul gradino più alto del podio nella categoria che misura l'impatto sociale. E' quanto emerge dalla nuova edizione dell'indagine del Centro di ricerca sul valore pubblico (Cervap) dell'Università di Ferrara, da quest'anno condotta in collaborazione con la Città Metropolitana di Bologna nell'ambito del progetto 'Città metropolitane a confronto'.

Benessere dei cittadini, Firenze al primo posto in Italia. Firenze ottiene la qualifica di "Città che legge". Rapporto Istat, Firenze, Milano e Bologna prime per benessere in Italia: i dati. Salute è Benessere. Terzo Settore, Peirano confermato presidente di Lilt Firenze: “Sempre più impegnati nel dare supporto alla sanità pubblica”. Intesa Comune Firenze, Asl e Sds per cultura e inclusione. Ne parlano su altre fonti

Firenze, dal 1° aprile scatta lo Scudo Verde. Ecco tutte le istruzioni - Dal 1° aprile lo Scudo Verde entrerà in funzione a Firenze, con circa 75 nuove porte telematiche. La misura che entrerà in funzione a Firenze dal primo di aprile solo per il monitoraggio dei flussi e ... (055firenze.it)

Attivazione dello Scudo Verde a Firenze: le info - Nessun ticket di ingresso per i cittadini residenti nei 41 Comuni della Metrocittà. Tutte le informazioni relative al funzionamento dello Scudo verde sono disponibili su https://ambiente.comune ... (nove.firenze.it)

Istat, Toscana meglio di media Italia per livelli benessere - La Toscana presenta livelli di benessere elevati rispetto al complesso delle province italiane: secondo la ricerca Istat sul benessere equo e sostenibile dei territori italiani, il 50,7% delle misure ... (ansa.it)