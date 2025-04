Beautiful Anticipazioni Puntate del 5 aprile 2025 | Donna scopre che Eric potrebbe lasciarla per sempre!

Puntate di Beautiful in onda il 5 aprile 2025 su Canale5. Le Anticipazioni degli episodi della Soap ci rivelano che Donna e RJ verranno a sapere che Eric è affetto da una malattia cerebrovascolare e che potrebbe morire. Comingsoon.it - Beautiful Anticipazioni Puntate del 5 aprile 2025: Donna scopre che Eric potrebbe lasciarla per sempre! Leggi su Comingsoon.it Vediamo insieme cosa succederà nellediin onda il 5su Canale5. Ledegli episodi della Soap ci rivelano chee RJ verranno a sapere cheè affetto da una malattia cerebrovascolare e chemorire.

