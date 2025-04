Beautiful Anticipazioni Puntate Americane | Tra Steffy e Bill è Duro Confronto!

Beautiful Anticipazioni Puntate Americane: Steffy chiede l'intervento del vice-capo Baker. Hope intuisce che Carter è caduto in una trappola!

Beautiful Anticipazioni: Steffy lancia un avvertimento a Luna! Poi ha un durissimo scontro con Bill Spencer, reo di proteggere una assassina! Hope, intanto, arriva ad una cocente consapevolezza!

Grandi colpi di scena intratterranno il pubblico americano nei prossimi episodi della soap d'Oltreoceano! Le Anticipazioni Beautiful sulle Puntate Americane garantiscono intrecci narrativi ricchi di suspense! Steffy scoprirà che Luna dimora a casa di Bill ed avrà un durissimo scontro con lui, al punto da arrivare a chiedere l'intervento del vice-capo Baker nella speranza di riportare Luna Nozawa in carcere! Intanto, Hope affronterà Daphne Rose, rea di aver sedotto Carter.

