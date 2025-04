Batosta Ferrari un’onta | Sconvolto

Ferrari è una vera e propria Batosta! Arriva l'annuncio choc: "Per me è un'onta insuperabile, sono Sconvolto". I fan senza paroleAltro che anno della riscossa. Se il buongiorno si vede dal mattino, il 2025 della Ferrari rischia di essere ben peggiore delle ultime annate della "Rossa" che hanno portato sì ad alcuni traguardi di spessore ma a conti fatti a non vincere nulla. Storia che ormai si ripete dal 2008 in maniera costante, quando per l'ultima volta la scuderia di Maranello è entrata nell'albo d'oro con il titolo costruttori. Per quello piloti, invece, bisogna fare ancora un passo indietro e arrivare al 2007.Dopo aver chiuso il 2024 in crescendo e con ottime prospettive in vista del nuovo anno, tra cui lo sbarco di Lewis Hamilton nel team, la Ferrari ha cominciato malissimo con i primi due appuntamenti stagionali.

