Ilfattoquotidiano.it - Bassottina dispersa da un anno e mezzo in un’isola remota viene avvistata dai soccorritori: “Non so come abbia fatto a sopravvivere così a lungo”. La storia della cagnolina Valerie

Si chiamaed è sopravvissuta da sola indel sud dell’Australia. Stiamo parlando di unadi razza bassotto nano che, dopo undal momento in cui è stata data per, è stata oradai.“Una notizia fantastica”, ha detto Jared Karen, membro dello staff di Kangala Wildlife Rescue, in un video di aggiornamento pubblicato sulla pagina Facebook dell’organizzazione. E ancora: “L’mo vista, emo ristretto l’area di ricerca a un punto preciso dovemo piazzato delle telecamere. Ha un aspetto davvero sano, e da qui in poi si tratta solo di piccoli passi per farla sentire sempre più a suo agio e convincerla ad avvicinarsi a noi”.nella natura in solitudine e per unresta un mistero anche perché la proprietaria di, la 24enne Georgia Gardner, ha detto che quando era a casa con lei era una “principessa: viaggiava con il seggiolino in macchina e indossava solo vestiti rosa.