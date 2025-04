Bari morte Fabiana Chiarappa | fermato prete alla guida dell’auto pirata

fermato il pirata della strada che nella sera del 2 aprile scorso ha travolto e ucciso Fabiana Chiarappa, 32 anni, morta nell’incidente avvenuto sulla strada 172 che collega Turi a Putignano, in provincia di Bari. Si tratta di un prete della provincia barese, già ascoltato dal pm in presenza del suo avvocato. L’uomo deve rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso. Lapresse.it - Bari, morte Fabiana Chiarappa: fermato prete alla guida dell’auto pirata Leggi su Lapresse.it È stato individuato eildella strada che nella sera del 2 aprile scorso ha travolto e ucciso, 32 anni, morta nell’incidente avvenuto sulla strada 172 che collega Turi a Putignano, in provincia di. Si tratta di undella provincia barese, già ascoltato dal pm in presenza del suo avvocato. L’uomo deve rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso.

