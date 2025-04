Barbara D' Urso torna in tv? L' ultima indiscrezione | insieme a lei ci sarà una famosa collega

Barbara D'Urso. L'ultimo rumor riguarda una coppia inedita: Barbara D'Urso al fianco di Paola Barale.Ecco cosa sappiamo. Da quando Barbara D'Urso non è più al timone del pomeriggio di Canale 5, le voci su un suo futuro in Rai si sono fatte sempre più insistenti. Le ipotesi di una conduzione su Rai 1 infatti, sembrano non solo ipotesi: da qualche parte, in Rai, ci sarebbe un progetto per lei. Ma qual è questo progetto? Intanto, l'ultimo a dare notizia di un impegno professionale per la D'Urso è il settimanale Oggi, secondo cui ci sarebbe in vista uno show in coppia con Paola Barale. Uno show con Paola Barale In un articolo di Oggi a firma di Alberto . Movieplayer.it - Barbara D'Urso torna in tv? L'ultima indiscrezione: insieme a lei ci sarà una famosa collega Leggi su Movieplayer.it Tutte le ipotesi su un programma in Rai perD'. L'ultimo rumor riguarda una coppia inedita:D'al fianco di Paola Barale.Ecco cosa sappiamo. Da quandoD'non è più al timone del pomeriggio di Canale 5, le voci su un suo futuro in Rai si sono fatte sempre più insistenti. Le ipotesi di una conduzione su Rai 1 infatti, sembrano non solo ipotesi: da qualche parte, in Rai, ci sarebbe un progetto per lei. Ma qual è questo progetto? Intanto, l'ultimo a dare notizia di un impegno professionale per la D'è il settimanale Oggi, secondo cui ci sarebbe in vista uno show in coppia con Paola Barale. Uno show con Paola Barale In un articolo di Oggi a firma di Alberto .

Dopo una pausa, Barbara D'Urso torna in TV? Ecco la nuova compagna di viaggio - Dopo una lunga assenza, Barbara D'Urso sembra pronta a fare il suo ritorno in TV: chi sarà al suo fianco in questa nuova avventura? (notizie.it)

Barbara D'Urso, il ritorno in tv insieme a una collega: spunta l'indiscrezione - L'ex conduttrice di Pomeriggio 5, secondo un rumor, potrebbe tornare in tv con uno show da condurre insieme a una collega con cui c'è un'ottima intesa. (libero.it)

Barbara D’Urso sta per tornare in televisione, e non sarà sola - Barbara D’Urso starebbe preparando il suo ritorno in TV con un'altra famosa conduttrice. Scopri i dettagli e le ultime indiscrezioni. (msn.com)