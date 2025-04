Tvzap.it - Barbara D’Urso di nuovo in Tv con una famosa collega: indiscrezione bomba

Leggi su Tvzap.it

Personaggi Tv. È da quasi due anni chenon ha un programma tutto suo in televisione. Da quando Pomeriggio 5 è passato a Myrta Merlino, l’iconica conduttrice è lontana dal piccolo schermo, lasciando un vuoto nel cuore dei suoi fan più affezionati. Ma qualcosa potrebbe presto cambiare. E stavolta, il ritorno potrebbe avere una firma a quattro mani. (Continua dopo le foto)Leggi anche: Lulù Selassié rompe il silenzio dopo la condannaLeggi anche: Lorenzo Spolverato, pesanti insinuazioni dopo il “GF”: “Da chi era protetto”, una carriera in Tv: poi il brusco addioè una delle figure più iconiche e discusse della televisione italiana. Conduttrice, attrice e autrice, è nota per il suo stile inconfondibile, fatto di emozioni forti, sguardi in camera e il famoso gesto del cuore con le mani.