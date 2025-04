Bando da 45 milioni di euro per le rinnovabili in Calabria

Calabria, che ha pubblicato un Bando dedicato alle aziende, con lo scopo di migliorare l'efficienza energetica e la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Un fondo da 45 milioni di euro, in parte dedicato a prestiti agevolati da fornire alle aziende, in parte stanziato a fondo perduto.Il denaro deriva da fondi europei e sarà distribuito a seguito del Bando, con una particolare attenzione alle Pmi. Il progetto si chiama Fondo Feeri (Fondo Efficienza Energetica e rinnovabili per le Imprese).I requisiti per accedere al Bando sulle rinnovabiliIl regolamento dettagliato del Fondo Feeri non è ancora disponibile, ma sono già stati pubblicati i requisiti che le aziende devono rispettare per poter presentare la domanda:il progetto deve costare tra gli 80mila e i 3 milioni di euro;le imprese che vi prendono parte devono avere almeno due bilanci chiusi;le aziende devono essere in regola con gli obblighi fiscali;le società devono anche assicurare di rispettare i parametri economico-finanziari che saranno indicati nel regolamento;le operazioni dell'azienda richiedente o una parte della produzione devono svolgersi in Calabria.

