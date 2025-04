Balzo dello spread tra Btp e Bund | mercati globali in allerta recessione

Balzo dello spread tra Btp e Bund, con i mercati globali che guardano all'impatto dei dazi ed ai rischi di una recessione globale. Il differenziale tra i due titoli di Stato sale a 123 punti, rispetto ad un avvio di seduta a 113 punti. Il rendimento del decennale italiano scende di cinque punti base al 3,71%, quello tedesco registra una flessione di 14 punti al 2,5%. In calo anche i rendimenti ella Spagna al 3,22% (-7 punti) e della Francia al 3,28% (-9 punti). Quotidiano.net - Balzo dello spread tra Btp e Bund: mercati globali in allerta recessione Leggi su Quotidiano.net tra Btp e, con iche guardano all'impatto dei dazi ed ai rischi di unaglobale. Il differenziale tra i due titoli di Stato sale a 123 punti, rispetto ad un avvio di seduta a 113 punti. Il rendimento del decennale italiano scende di cinque punti base al 3,71%, quello tedesco registra una flessione di 14 punti al 2,5%. In calo anche i rendimenti ella Spagna al 3,22% (-7 punti) e della Francia al 3,28% (-9 punti).

