Azienda Lucarelli: Tradizione e Innovazione nel Cuore delle Marche

"Il vino lo facciamo in tanti, ma ognuno ha il suo modo ovviamente". L’sorge a Cartoceto, un piccolo paesino a nord della regione, a 225 metri sopra il livello del mare e neldel paesaggio e del clima marchigiano. Questa zona è caratterizzata da una vallata in cui scorre il Metauro, fiume che ha dedicato il suo nome al territorio del vino. L’affonda le sue radici nella storia familiare di Roberto. È stato infatti il nonno di Roberto, insieme con il figlio piccolissimo, ad aver piantato la prima vigna della famiglia. Al tempo però, quei vigneti erano utilizzati dal nonno e dal padre al solo scopo di vendere l’uva, così com’era. È innegabile affermare che Roberto, da sempre, sia stato coinvolto in questa realtà. Infatti, fin da subito, non appena terminati gli studi e ancora giovanissimo, iniziò a lavorare in campagna con il padre Giulio nella gestione dell’familiare.