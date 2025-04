Avengers | Doomsday Halle Berry chiarisce le voci su un suo possibile ritorno

Halle Berry ha risposto a una domanda riguardante il suo possibile coinvolgimento nel film Avengers: Doomsday, in arrivo nel 2026 nelle sale. Il cast di Avengers: Doomsday è stato rivelato con una lunga diretta su Youtube e, nonostante qualche ritorno dal passato, tra gli interpreti degli X-Men non confermati nel progetto c'è Halle Berry. L'attrice premio Oscar, mentre i fan si stavano già chiedendo se sarà una delle star svelate in un secondo momento dallo studio, sembra però aver spezzato tutte le speranze relative a un'apparizione di Tempesta. Storm ritornerà nel MCU Rispondendo alle domande di Black Girl Nerds, Halle Berry ha infatti affrontato una domanda relativa a un possibile ritorno nell'universo cinematografico tratto dai fumetti della Marvel in occasione di Avengers: .

