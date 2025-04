Avellino rissa in via De Conciliis e agguato a Valente | disposte analisi cruciali sugli smartphone

Conciliis ad Avellino, un episodio di violenza ha scosso la città, attirando l'attenzione delle autorità locali. Due giovani, di 25 e 22 anni, originari di Napoli, sono stati aggrediti da un gruppo di sei persone, tra cui alcuni membri della famiglia Valente, noti. Avellinotoday.it - Avellino, rissa in via De Conciliis e agguato a Valente: disposte analisi cruciali sugli smartphone Leggi su Avellinotoday.it Il 20 maggio scorso, in via Dead, un episodio di violenza ha scosso la città, attirando l'attenzione delle autorità locali. Due giovani, di 25 e 22 anni, originari di Napoli, sono stati aggrediti da un gruppo di sei persone, tra cui alcuni membri della famiglia, noti.

Avellino, rissa in via De Conciliis e agguato a Valente: disposte analisi cruciali sugli smartphone. Avellino, rissa in via Fratelli Bisogno: uomo ricoverato con ferite di arma da taglio. Misteriosa aggressione in centro: indaga la Squadra Mobile. Rissa a via De Conciliis, in quattro a processo: c’è anche Valente. Lite tra genero e suocero, maxi rissa ad Avellino con mazze da baseball. Maxi rissa nel centro di Avellino, 30 persone coinvolte. Ne parlano su altre fonti

Avellino, movida violenta: rissa tra giovani in via De Concilii - Movida violenta ad Avellino. Una rissa tra giovanissimi si è registrata nella notte in via De Concilii. Sarebbero rimasti coinvolti anche dei minorenni. Sono stati i residenti della zona a ... (msn.com)

Avellino, rissa in via Fratelli Bisogno: uomo ricoverato con ferite di arma da taglio - Un regolamento di conti. Questa una delle piste battute dagli investigatori. Le indagini della Squadra Mobile sulla rissa avvenuta in via Fratelli Bisogno di fronte al tribunale venerdì ... (ilmattino.it)

Avellino, spedizione punitiva in Via De Concilii: a giudizio i quattro giovani di Mercogliano - Ci sarà un processo per la “spedizione punitiva” organizzata nei confronti di due ragazzi, un venticinquenne e un ventiduenne del napoletano, e avvenuta il 20 maggio scorso in Via De Concilii ad ... (corriereirpinia.it)