Tvzap.it - Attraversa la strade sulle strisce e viene travolta: Anna Maria era nota per il suo lavoro

InvestitaRusso è stata tragicamente investita mentrevapedonali nel quartiere Don Bosco di Roma. L’incidente è avvenuto la sera del 26 marzo, poco prima delle 21, tra piazza San Giovanni Bosco e via Marco Fulvio Nobiliore. Questo tragico evento ha scosso profondamente la comunità locale e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza stradale nella capitale. (Continua.)Leggi anche: Tragedia, Matildedai vigili del fuocoLeggi anche: Massacro in pieno centro, auto si schianta sulla folla: c’erano anche bambiniRusso investitaUna donna di 53 anni, conosciuta e stimata per il suo mestiere, è stata investita la sera del 26 marzo a Roma mentreva lepedonali. Alla guida del veicolo che ha travoltoc’era una donna di 60 anni, attualmente indagata per omicidio stradale dalla polizia locale.