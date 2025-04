Cinemaserietv.it - Atrapados – In trappola, in recensione: pericoli digitali e fantasmi familiari

La serie:– In, 2025. Creata da: Harlan Coben. Cast: Soledad Villamil, Juan Minujín, Alberto Ammann, Matías Recalt, Fernán Mirás. Genere: Thriller, giallo. Durata: 30 min circa/6 episodi. Dove l’abbiamo visto: su NetflixTrama: Una giornalista investigativa si ritrova coinvolta nella scomparsa di una ragazza mentre indaga su un adescatore online. Tra misterie drammi, la verità si fa sempre più sfuggente.A chi è consigliato? Consigliata a chi ama i thriller psicologici con venature sociali e atmosfere cupe. Perfetta per chi cerca una storia che vada oltre il semplice whodunit.Con– In, Netflix firma la sua prima trasposizione latinoamericana di un romanzo di Harlan Coben, ambientando lo show tra le suggestive montagne di Bariloche e le strade di Buenos Aires.