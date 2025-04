Atp Bucarest 2025 Cobolli supera Misolic e conquista la prima semifinale stagionale

Cobolli prosegue il suo bel cammino nell’ATP 250 di Bucarest, dove è in semifinale dopo aver sconfitto con lo score di 7-6(5) 6-4 l’austriaco Filip Misolic. Un avversario sulla carta abbordabile, n°232 della classifica e proveniente dalle qualificazioni, ma con un best ranking di n°126 e con due buoni scalpi ai danni di Shevchenko e Ugo Carabelli sul rosso della capitale romena. E difatti non è stato affatto un match banale, con l’italiano che è stato abile a uscirne vincitore dopo una sfida di quasi due ore all’insegna dell’equilibrio, decisa da una maggiore incisività del nostro portacolori nei momenti cruciali. Per Cobolli c’è la prima semifinale ATP dell’anno, domani contro il vincente di Martinez-Dzumhur.IL TABELLONE AGGIORNATOLA CRONACA DI Cobolli-MisolicNel primo set parte subito bene Cobolli, che strappa il servizio in apertura all’avversario, salvo restituire il break al termine di un infinito quarto gioco. Leggi su Sportface.it Flavioprosegue il suo bel cammino nell’ATP 250 di, dove è indopo aver sconfitto con lo score di 7-6(5) 6-4 l’austriaco Filip. Un avversario sulla carta abbordabile, n°232 della classifica e proveniente dalle qualificazioni, ma con un best ranking di n°126 e con due buoni scalpi ai danni di Shevchenko e Ugo Carabelli sul rosso della capitale romena. E difatti non è stato affatto un match banale, con l’italiano che è stato abile a uscirne vincitore dopo una sfida di quasi due ore all’insegna dell’equilibrio, decisa da una maggiore incisività del nostro portacolori nei momenti cruciali. Perc’è laATP dell’anno, domani contro il vincente di Martinez-Dzumhur.IL TABELLONE AGGIORNATOLA CRONACA DINel primo set parte subito bene, che strappa il servizio in apertura all’avversario, salvo restituire il break al termine di un infinito quarto gioco.

Atp Bucarest e Marrakech, il programma di oggi: partite e orari. ATP Bucarest 2025: Stan Wawrinka saluta il torneo. Domani in campo Cobolli. ATP Bucarest, Cobolli torna al successo: sconfitto Gasquet in tre set. "Voglio vincere il torneo". Atp Bucarest, Cobolli ai quarti: Gasquet battuto in tre set. ATP Bucarest: oggi in campo Nardi. In tabellone anche Cobolli. Pronostici tennis oggi 4/4/2025: quote Atp Marrakech. Ne parlano su altre fonti

Atp Bucarest, Cobolli in semifinale: Misolic battuto in due set - Cobolli supera l'austriaco Misolic in due set e per la terza volta in carriera raggiunge le semifinali di un torneo Atp. Una sfida con tante insidie per il romano, bravo a restare dentro la partita in ... (sport.sky.it)

Flavio Cobolli è definitivamente tornato! Batte Misolic ed è in semifinale a Bucarest - Flavio Cobolli si è definitivamente sbloccato e accede alla semifinale dell’ATP 250 di Bucarest, la terza della carriera nel ... vincendo le sue prime partite del 2025, come quella odierna nei quarti ... (oasport.it)

Cobolli-Misolic diretta: segui la sfida all'Atp di Bucarest - L'azzurro, terza testa di serie, sfida l'austriaco per conquistare la semifinale. Nel pomeriggio in campo Darderi e Bellucci a Marrakech: aggiornamenti in tempo reale ... (msn.com)