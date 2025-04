Arriva ’La salute scende in piazza’ | Stand e banchetti in Ariostea per promuovere stili di vita sani

salute e per promuovere la prevenzione e i corretti stili di vita. Domani, dalle 10 alle 18, nell'anello di piazza Ariostea "La salute scende in piazza", con tanti Stand e banchetti per accogliere i cittadini di tutte le età e offrire informazioni e materiali a cura delle numerose realtà associative attive sul territorio in ogni ambito sanitario. Organizzatori della manifestazione sono i giovani volontari del Sism (Segretariato Italiano Studenti in Medicina) di Ferrara, in collaborazione con Avis. L'evento beneficia del patrocinio dell'Assessorato alle Politiche Sociosanitarie, delle Aziende sanitarie Ferraresi e dell'Università degli Studi di Ferrara. "Sarà una giornata di salute e conoscenza – le parole dell'assessore Cristina Coletti –, piazza Ariostea è la cornice ideale per una manifestazione di grande rilievo, che celebra la salute a tutto tondo e mira a sensibilizzare i cittadini ad approfondire i temi riguardanti il loro benessere, nell'ottica di mantenere una vita sana nella propria quotidianità.

