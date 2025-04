Lanazione.it - “Arricchire con fiori le scuole ed incrementare l’attività sportiva realizzando la ‘Giornata dello Sport”

Arezzo, 4 aprile 2025 – Un'attenzione particolare verso l'ambiente scolastico in cui vivono i ragazzi ma anche alla propria salute-svagouna giornata dedicata allo. Sono stati questi, quindi, in sintesi i progetti deliberati dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e che verranno portati avanti in queste settimane dagli alunni dei vari plessi scolastici del territorio. "conleedla" Nel corso dell'ultima seduta del consiglio comunale dei ragazzi, che ha visto all'O.d.G. ben 19 punti-proposte da analizzare, è stato deciso di portare avanti le due proposte sopra-menzionate.