Lanazione.it - Argentario, scoperta discarica abusiva: sequestrata un’area di 9mila metri quadrati

Leggi su Lanazione.it

Monte(Grosseto), 4 aprile 2025 – È statadai carabinieri forestali di Orbetello unadi rifiuti speciali, anche pericolosi, nel comune di Monte. Laè avvenuta nel corso di alcuni controlli nei confronti di un cantiere edile. I rifiuti erano accatastati in un terreno agricolo a ridosso del bosco, all'interno di una struttura ricettiva; un'area particolarmente vasta di circa 9000quadri. I militari forestali hanno trovato materiale di risulta da lavorazioni edili, terre e rocce da scavo, rifiuti urbani, materiale plastico ed elettrodomestici, oltre a rifiuti pericolosi come batterie e veicoli dismessi. Sul posto sono state anche individuate zone usate per lo smaltimento mediante combustione. Un'attività illecita ripetuta nel tempo che ha portato ad un progressivo degrado di un'area naturalisticamente di pregio e soggetta a vincoli di carattere paesaggistico-ambientale.