Arezzo Fiere e Congressi | riconferma piena per il Cda

Arezzo, 4 aprile 2025 – Tutti confermati: Ferrer Vannetti designato dalla Camera di Commercio di Arezzo e Siena, Ginetta Menchetti designata dalla Regione Toscana, Alessandra Joseph designata dal Comune di Arezzo. Riparte senza modifiche quindi il Consiglio di Amministrazione di Arezzo Fiere e Congressi a seguito dell’Assemblea che si è tenuta lo scorso 21 marzo e che ha apprezzato l’impegno di tutti e condiviso l’efficace progettualità innovativa. La prima riunione del Cda ha anche assegnato le cariche: Vannetti è Presidente, Ginetta Menchetti Vicepresidente e Alessandra Joseph Segretaria. Il Sindaco Revisore unico in carica resta Gino Faralli e Sandra Bianchi continuerà a rivestire un ruolo per l’Ente dal punto di vista organizzativo, amministrativo e di strategia complessiva. “La conferma piena del Consiglio di Amministrazione che ha guidato il risanamento dell’Ente – spiega il presidente Vannetti - nasce dalla consapevolezza della bontà del lavoro svolto in questi anni per Arezzo Fiere e Congressi che, con un 2025 che presenta un calendario di ben 44 eventi nei suoi spazi espositivi, appare sempre più in grado di trainare l’impatto che il mondo produttivo e commerciale aretino può e deve avere a livello nazionale e internazionale”. Lanazione.it - Arezzo Fiere e Congressi: riconferma piena per il Cda Leggi su Lanazione.it , 4 aprile 2025 – Tutti confermati: Ferrer Vannetti designato dalla Camera di Commercio die Siena, Ginetta Menchetti designata dalla Regione Toscana, Alessandra Joseph designata dal Comune di. Riparte senza modifiche quindi il Consiglio di Amministrazione dia seguito dell’Assemblea che si è tenuta lo scorso 21 marzo e che ha apprezzato l’impegno di tutti e condiviso l’efficace progettualità innovativa. La prima riunione del Cda ha anche assegnato le cariche: Vannetti è Presidente, Ginetta Menchetti Vicepresidente e Alessandra Joseph Segretaria. Il Sindaco Revisore unico in carica resta Gino Faralli e Sandra Bianchi continuerà a rivestire un ruolo per l’Ente dal punto di vista organizzativo, amministrativo e di strategia complessiva. “La confermadel Consiglio di Amministrazione che ha guidato il risanamento dell’Ente – spiega il presidente Vannetti - nasce dalla consapevolezza della bontà del lavoro svolto in questi anni perche, con un 2025 che presenta un calendario di ben 44 eventi nei suoi spazi espositivi, appare sempre più in grado di trainare l’impatto che il mondo produttivo e commerciale aretino può e deve avere a livello nazionale e internazionale”.

Centro affari, cda conferma cariche. Siena: per lo sciopero dell’11 aprile possibili disagi all’ospedale Santa Maria alle Scotte. Bilancio positivo per “Expoarte città di Arezzo”. Arezzo Fiere e Congressi: una ripartenza che porta il mondo ad Arezzo. Ad Arezzo Fiere oltre 15.000 visitatori per Esotika: l’evento si conferma come una delle più importanti manifestazioni Pet in Italia. Arezzo Fiere e Congressi, Esotika Pet Show: nel weekend, grande festa per appassionati e famiglie. Ne parlano su altre fonti

Arezzo Fiere e Congressi: riconferma piena per il Cda - Tutti confermati: Ferrer Vannetti designato dalla Camera di Commercio di Arezzo e Siena, Ginetta Menchetti designata dalla Regione Toscana, Alessandra Joseph de ... (www3.saturnonotizie.it)

Centro affari, cda conferma cariche - La prima riunione del riconfermato cda di Arezzo fiere e congressi ha nuovamente indicato Ferrer Vannetti come vice presidente. Per il 2025 l’ente ha in programma per 44 eventi per una politica di ... (teletruria.it)

In 13mila ad Arezzo Fiere: il weekend da urlo. Vannetti: "Novità in arrivo con ExpoArte" - "Al di là dei numeri – spiega Ferrer Vannetti, presidente di Arezzo Fiere e Congressi - registriamo anche le sensazioni positive, sia dei visitatori trascinati e coinvolti da alcuni eventi di ... (lanazione.it)