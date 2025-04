Sport.quotidiano.net - Aquila. Domani anticipo con la Fezzanese

Arezzo, 04 aprile 2025 – Si giocheràsabato 6 aprile la sfida traMontevarchi, anticipata per la concomitanza con il Palio dei Micci, manifestazione storica che si svolgerà a Querceta e nel campo sportivo del Buon Riposo a Pozzi di Seravezza, dove andrà in scena la partita. Calcio d’inizio fissato peralle ore 15. Per il Montevarchi è un altro esame importante nella corsa salvezza. I rossoblù, undicesimi con 34 punti, sono attualmente fuori dalla zona playout, ma il margine è minimo e con ancora 5 giornate da disputare nulla è deciso. Nell’ultimo turno la squadra di Atos Rigucci ha strappato un buon pareggio per 2-2 contro la Fulgens Foligno, seconda forza del campionato. È il terzo pareggio consecutivo per il Montevarchi, che però non trova la vittoria dal 19 gennaio scorso (1-0 sul campo del Ghiviborgo).