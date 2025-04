Ilcampoonline.it - Appuntamenti del weekend

Benvenuti nella nostra rubrica dedicata al tempo libero con alcunidelin arrivo. Se avete iniziative da segnalare, scriveteci pure a [email protected] , e sarà nostra cura inserirle nel nostro “del”.Novi di Modena – QUANDO TI LEGGO DENTRO: Sabato 12 aprile ore 19:30, Sala Emmaus. Presentazione del libro monografico poetico di Andrea Loi.Carpi – Carpinfiore: Dal 5 al 6 aprile, manifestazione dedicata ai fiori e alle piante.Carpi – Domenica al museo: Domenica 6 aprile, ingresso gratuito ai Musei di Palazzo dei Pio per una giornata di cultura e divertimento.Vignola – Festa dei Ciliegi in Fiore: Dal 5 al 13 aprile, celebrazione della fioritura con eventi e iniziative.Sassuolo – Mercato dell’Antiquariato: Domenica 7 aprile, in Piazza Garibaldi.