Anzio prestazioni socio sanitarie fuori dal posto di lavoro | arrestato operatore

Anzio, 4 aprile 2025 – I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Anzio hanno arrestato un operatore socio sanitario, impiegato presso l’Ospedale “Riuniti” di Anzio/Nettuno, gravemente indiziato del reato di peculato.Le indagini dei Carabinieri, condotte con l’ausilio di attività tecniche e servizi dinamici, hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziari circa la condotta del 59enne che, assentandosi ingiustificatamente dal posto di lavoro, si recava presso il domicilio di vari clienti per effettuare prestazioni sanitarie con l’utilizzo di presidi medici, sottratti fraudolentemente presso vari reparti dell’ospedale del litorale laziale.I militari hanno quindi fermato l’uomo immediatamente dopo una di queste prestazioni, trovandolo in possesso di alcuni strumenti sanitari. Leggi su Ilfaroonline.it , 4 aprile 2025 – I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia dihannounsanitario, impiegato presso l’Ospedale “Riuniti” di/Nettuno, gravemente indiziato del reato di peculato.Le indagini dei Carabinieri, condotte con l’ausilio di attività tecniche e servizi dinamici, hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziari circa la condotta del 59enne che, assentandosi ingiustificatamente daldi, si recava presso il domicilio di vari clienti per effettuarecon l’utilizzo di presidi medici, sottratti fraudolentemente presso vari reparti dell’ospedale del litorale laziale.I militari hanno quindi fermato l’uomo immediatamente dopo una di queste, trovandolo in possesso di alcuni strumenti sanitari.

