Anzio Job Day un vero successo di Vistamare

Il Job Day organizzato dalla rete d’impresee dall’amministrazione comunale di, dal centro per l’impiego die dall’istituto alberghiero, con patrocinio della Regione Lazio, è stato un. Moltissimi i ragazzi che hanno preso parte all’iniziativa e che sono venuti in contatto con le realtà imprenditoriali del territorio.“E’ stata una giornata di incontro e confronto tra aziende, cittadini e servizi del territorio, per creare connessioni tra le realtà produttive e chi è in cerca di occupazione – ha detto il sindaco Lo Fazio -. La prima di una serie di iniziative dedicate al turismo, ai giovani e alla loro formazione. Stiamo lavorando affinché il Job day diventi un appuntamento fisso pere per l’intero territorio, ampliando la platea di aziende partecipanti e rafforzando il dialogo tra istituzioni e imprese”.