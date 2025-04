Anziana usa per decenni una pietra d’ambra come fermaporte | aveva un valore di 1 milione di euro

come fermaporte fosse in realtà un’antichissima e preziosissima pietra d’ambra. L’Anziana donna, residente in un piccolo villaggio nei pressi di Bucarest, è scomparsa nel 1991, senza mai sapere di custodire in casa un oggetto dal valore stimato di circa un milione di euro.A far emergere la storia è stato un parente dell’ex proprietaria, che nel settembre 2024 ha effettuato un sopralluogo nell’abitazione ereditata, situata nel villaggio di Colti. È stato lui a notare quella strana roccia dall’aspetto lucido e particolare, insospettendosi al punto da segnalarla alle autorità. La pietra è oggi custodita al museo di Buzau, dove è stata esposta grazie anche alla conferma del direttore Daniel Costache. Thesocialpost.it - Anziana usa per decenni una pietra d’ambra come fermaporte: aveva un valore di 1 milione di euro Leggi su Thesocialpost.it Per anni ha svolto un ruolo umile e silenzioso: tenere aperta una porta. Nessuno, tantomeno la sua proprietaria, poteva immaginare che quel blocco di 3,5 chili usatofosse in realtà un’antichissima e preziosissima. L’donna, residente in un piccolo villaggio nei pressi di Bucarest, è scomparsa nel 1991, senza mai sapere di custodire in casa un oggetto dalstimato di circa undi.A far emergere la storia è stato un parente dell’ex proprietaria, che nel settembre 2024 ha effettuato un sopralluogo nell’abitazione ereditata, situata nel villaggio di Colti. È stato lui a notare quella strana roccia dall’aspetto lucido e particolare, insospettendosi al punto da segnalarla alle autorità. Laè oggi custodita al museo di Buzau, dove è stata esposta grazie anche alla conferma del direttore Daniel Costache.

