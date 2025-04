Anticipazioni The Family 2 Puntate Turche | Devin Scopre Di Non Essere Sterile!

Anticipazioni The Family 2, Puntate Turche: Devin Scopre che può ancora avere figli, al contrario di quanto pensasse. Il tutto fa parte di una macchinazione!The Family 2 prosegue e, nel corso delle Puntate Turche, arriverà una svolta attesissima per il personaggio di Devin. La ragazza infatti scoprirà che non è davvero Sterile e che può ancora avere figli. La notizia porterà grande felicità a lei e ad Aslan, ma i due si troveranno anche di fronte ad un’amara scoperta comprendendo che il tutto non è avvenuto per caso. Ma ecco che cosa sta per succedere.Anticipazioni The Family 2, Puntate Turche: Devin e Aslan possono ancora avere figli!Nel corso delle Puntate di The Family già andate in onda, i telespettatori hanno assistito al tragico aborto di Devin. La psicologa, dopo un periodo di grande felicità dopo aver scoperto di Essere rimasta incinta, ha perso il bambino che aspettava. Uominiedonnenews.it - Anticipazioni The Family 2, Puntate Turche: Devin Scopre Di Non Essere Sterile! Leggi su Uominiedonnenews.it The2,che può ancora avere figli, al contrario di quanto pensasse. Il tutto fa parte di una macchinazione!The2 prosegue e, nel corso delle, arriverà una svolta attesissima per il personaggio di. La ragazza infatti scoprirà che non è davveroe che può ancora avere figli. La notizia porterà grande felicità a lei e ad Aslan, ma i due si troveranno anche di fronte ad un’amara scoperta comprendendo che il tutto non è avvenuto per caso. Ma ecco che cosa sta per succedere.The2,e Aslan possono ancora avere figli!Nel corso delledi Thegià andate in onda, i telespettatori hanno assistito al tragico aborto di. La psicologa, dopo un periodo di grande felicità dopo aver scoperto dirimasta incinta, ha perso il bambino che aspettava.

