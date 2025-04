Anna Wintour chi è l’organizzatrice del Met Gala e direttrice di Vogue America

Anna Wintour è ormai un’icona non soltanto della moda internazionale, di cui può fregiarsi del titolo di regina, ma anche dello spettacolo grazie a un look inconfondibile. Qualcuno la definisce la «Gioconda contemporanea» e la sua vita, con una lunga carriera fra boutique, riviste e passerelle, spesso sfocia nel mito. C’è chi dice che ami giocare a tennis alle 5 del mattino e chi è certo di non averla mai vista sorridere. Curiosamente, odia le borse, tanto che difficilmente le usa per gli eventi mondani. È direttrice di Vogue America dal 1988 e resterà direttrice editoriale di Condé Nast, il gruppo di cui fa parte la rivista, a vita. Dal 1999, dopo una prima esperienza nel 1995, organizza annualmente il Met Gala, che riunisce centinaia di celebrità. Lettera43.it - Anna Wintour, chi è l’organizzatrice del Met Gala e direttrice di Vogue America Leggi su Lettera43.it Caschetto liscio color castano chiaro e occhiali da sole neri, anche sotto la pioggia.è ormai un’icona non soltanto della moda internazionale, di cui può fregiarsi del titolo di regina, ma anche dello spettacolo grazie a un look inconfondibile. Qualcuno la definisce la «Gioconda contemporanea» e la sua vita, con una lunga carriera fra boutique, riviste e passerelle, spesso sfocia nel mito. C’è chi dice che ami giocare a tennis alle 5 del mattino e chi è certo di non averla mai vista sorridere. Curiosamente, odia le borse, tanto che difficilmente le usa per gli eventi mondani. Èdidal 1988 e resteràeditoriale di Condé Nast, il gruppo di cui fa parte la rivista, a vita. Dal 1999, dopo una prima esperienza nel 1995, organizza annualmente il Met, che riunisce centinaia di celebrità.

Anna Wintour ha le idee chiare: la coppia più glam di tutte è quella formata da… - La direttrice di Vogue Us non ha dubbi: la coppia di celeb più cool di tutte è quella formata da A$AP Rocky e Rihanna perché «sono incredibilmente talentuosi e brillanti. In più hanno valori meravigli ... (vanityfair.it)

Met Gala 2024, i look al party di Anna Wintour: Zendaya con l'abito del 1998 (10), Jennifer Lopez sexy (8), Chris Hemsworth e la moglie horror (4) - hanno dato un assaggio dei loro look alla cena pre Met Gala della redattrice di Vogue Anna Wintour. E allora andiamo a scoprire gli outfit migliori (e i peggiori). Zendaya vintage (10) Finalmente ... (msn.com)