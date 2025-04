Andrea Lo Cicero e l’uomo che ha sparato alla sua asina | Poteva ammazzarci tutti eravamo in casa

Leggi su Open.online

Loè lo storico pilone del rugby italiano. Adesso però è diventato cuoco, giardiniere, personaggio televisivo. Sempre con il sprannome del Barone: «Già, la mia famiglia non ha un’origine qualsiasi. Il soprannome lo inventò, una vita fa, un suo collega. E da allora sono rimasto quello». Una famiglia «nobile, di Catania, legata ai Cannizzaro. Le origini sono di Vizzini, la cavalleria rusticana, i Borboni. In realtà siamo LoVania maomettono perché in Italia si tende sempre a fare le cose facili».La depressioneRacconta: «Quando ho smesso di giocare mi arrabbiavo molto per la mancanza di regole, del senso civico. Ora ho lavorato su di me, ogni anno mi dedico a uno dei miei aspetti che voglio e devo migliorare. Tipo la saggezza e la tolleranza. Perché non puoi educare il mondo e se devo andare a ricoverarmi per la marea di maleducati che ci sono.