Andrea Bocelli è vivo per miracolo ha una schiera di angeli | parla la moglie Veronica Berti

Veronica Berti, moglie di Andrea Bocelli, si racconta in un’intensa intervista al settimanale Oggi, svelando i segreti di un amore solido e duraturo, ma anche le dinamiche di coppia che, a volte, li fanno assomigliare a “Sandra e Raimondo”. Lei, manager e vicepresidente della Fondazione Bocelli (inaugurata a Firenze proprio il 21 marzo, giorno del loro anniversario di matrimonio e del compleanno della figlia Virginia), si descrive come “fumantina”. Lui, il tenore di fama mondiale, è invece “un uomo molto pacato”. Un equilibrio di opposti che funziona da un quarto di secolo.“Reputo quello di Andrea e mio il matrimonio più veloce della storia, perché noi viviamo insieme dal giorno che ci siamo conosciuti”, racconta Veronica. Ilfattoquotidiano.it - “Andrea Bocelli è vivo per miracolo, ha una schiera di angeli”: parla la moglie Veronica Berti Leggi su Ilfattoquotidiano.it Quasi 25 anni insieme, una figlia, una fondazione benefica e una vita vissuta tra palcoscenici internazionali e la tranquillità del “nido familiare”.di, si racconta in un’intensa intervista al settimanale Oggi, svelando i segreti di un amore solido e duraturo, ma anche le dinamiche di coppia che, a volte, li fanno assomigliare a “Sandra e Raimondo”. Lei, manager e vicepresidente della Fondazione(inaugurata a Firenze proprio il 21 marzo, giorno del loro anniversario di matrimonio e del compleanno della figlia Virginia), si descrive come “fumantina”. Lui, il tenore di fama mondiale, è invece “un uomo molto pacato”. Un equilibrio di opposti che funziona da un quarto di secolo.“Reputo quello die mio il matrimonio più veloce della storia, perché noi viviamo insieme dal giorno che ci siamo conosciuti”, racconta

