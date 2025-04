Anche quest' anno alla Padova Marathon l' Esercito si presenta in doppia veste

Anche nella prossima edizione, la 25^, della Padova Marathon che si correrà domenica 27 aprile l’Esercito sarà presente. Una tradizione consolidata la rappresentanza del Comando Forze Operative Nord sia in gara che lungo il percorso della maratona offrendo supporto logistico. Padovaoggi.it - Anche quest'anno alla Padova Marathon l'Esercito si presenta in doppia veste Leggi su Padovaoggi.it nella prossima edizione, la 25^, dellache si correrà domenica 27 aprile l’sarà presente. Una tradizione consolidata la rapnza del Comando Forze Operative Nord sia in gara che lungo il percorso della maratona offrendo supporto logistico.

